Tigres vs Ulsan Hyundai EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2020-21

Se abren las emociones de este jueves 4 de febrero con el arranque del Mundial de Clubes 2020, cuando los Tigres busquen dar un golpe de autoridad y demostrar que quieren pelear por las instancias finales, no deberá caer en excesos de confianza cuando reciban al Ulsan Hyundai que saldrá también decidido a ganar y avanzar en la cancha del Al Rayyan Stadium en Qatar.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Tigres llega a este Mundial de Clubes por primera vez en su historia con la misión de ser protagonista. Se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League tras vencer 2-1 al LAFC en la gran final el pasado 22 de diciembre.

La UANL está teniendo un buen torneo en la Liga MX donde marchan quintos con 2 triunfos, un empate y una derrota. En su último choque, el pasado jueves, empataron 1-1 ante el Necaxa con anotación de Carlos Salcedo en un duelo parejo, pero donde no contaron con Gignac ni Carlos González, por lo que esperan el regreso de sus dos atacantes.

Por su parte, el Ulsan Hyundai es un club de Corea del Sur donde suele ser uno de los protagonistas, aunque su último título se remonta al 2005, mientras que en la campaña pasada se quedaron con el subcampeonato.

Los Tigres Sur-Coreanos se proclamaron campeones de la Champions League AFC tras vencer al Persépolis el pasado 19 de diciembre en un duelo en el que tuvieron que remontar para doblegarlos 1-2 con doblete de Júnior Negrao.

Tanto los Tigres como el Ulsan Hyundai saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y avanzar, hay que recordar que se es a partido único, el vencedor avanzará a semifinales donde los espera el Palmeiras, mientras que el perdedor quedará eliminado del Mundial de Clubes, algo que sería un duro fracaso para cualquiera.

Claramente este partido será el primero en la historia entre estos dos equipos, sin embargo los Sur-Coreanos se midieron al Monterrey en la edición del Mundial de Clubes 2012 siendo vencidos 1-3 por los mexicanos.

Hora y Canal Tigres vs Ulsan Hyundai

El juego entre Tigres vs Ulsan Hyundai se estará disputando en punto de las 4:00 pm de Qatar, así como a las 8:00 am del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 6:00 am del Pacífico y 9:00 am del Este.

La transmisión del partido Ulsan Hyundai vs Tigres en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en México y Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Fox Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020.

Tigres vs Ulsan Hyundai en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo, se han preparado para disputar este duelo donde no hay margen de error. En los pronósticos la UANL es favorito por su mayor jerarquía y valor, así como llegar con mejor ritmo, sin embargo los Sur-Coreanos saldrán decididos a demostrar su calidad. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tigres vs Ulsan Hyundai.

Tigres vs Ulsan Hyundai EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2020-21