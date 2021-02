Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de este miércoles 3 de febrero en la cuarta jornada de la Serie del Caribe 2021 donde México buscará tomar un respiro y perfilar su clasificación al enfrentarse a Panamá que está motivado listo para una nueva sorpresa en el Teodoro Mariscal.

Hora y Canal México vs Panamá

Sede: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Hora: 8:00 pm de Sinaloa y 9:00 pm del centro de México. 10:00 pm de Ciudad de Panamá. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos y Puerto Rico.

México vs Panamá en VIVO

La novena de México era considerada una de las favoritas a pelear por el título, sin embargo después de 3 jornadas han dejado algunas dudas al sumar apenas un triunfo y caer en un par de ocasiones, por lo que en esta cuarta fecha es vital ganar si no quieren llegar con toda la presión al día de mañana.

Los Tomateros de Culiacán vienen de una durísima caída el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico en un duelo cerrado, pero en el que terminaron perdiendo.

Por su parte, Panamá ha sido una de las sorpresas de la competencia demostrando que otra vez quieren competir por el título. Ellos suman par de victorias y una derrota en 3 fechas.

Los Federales de Chiriquí vienen de perder su invicto el día de ayer cuando se midieron a la República Dominicana en un duelo en el que compitieron como pudieron, pero terminaron cayendo 11-6.

Tanto México como Panamá saben de la importancia de este juego dado que para ambos es vital el ganar pensando en que mañana concluirá esta fase de grupos y los dos quieren estar en la fase final, ya no hay margen de error. No hay un claro favorito en los pronósticos tras lo visto en las tres primeras fechas. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. México vs Panamá.

México vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Serie del Caribe 2021