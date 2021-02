Venezuela vs República Dominicana – Colombia vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Serie del Caribe 2021

Segumos con las emociones de la Serie del Caribe 2021 con el cuarto día de actividades en la fase de grupos este miércoles 3 de febrero, donde Venezuela buscará dar la sorpresa ante una República Dominicana que ha dominado la competencia, mientras que la actividad continuará con Colombia intentando mantenerse con vida ante un Puerto Rico que intentará imponer su jerarquía y prácticamente firmar su boleto en el Teodoro Mariscal.

Hora y Canal Venezuela vs República Dominicana – Colombia vs Puerto Rico

Sede: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Hora: 10:00 am y 3:30 pm de Sinaloa y 11:00 am y 4:30 pm del centro de México. 12:00 pm y 5:30 pm de Bogotá y Ciudad de Panamá. 1:00 pm y 6:30 pm de Caracas y Santo Domingo. 9:00 am PT / 12:00 pm ET y 2:30 pm PT / 5:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos. CDN en República Dominicana. TLT en Venezuela.

Venezuela vs República Dominicana en VIVO

La novena de Venezuela ha tenido una competencia discreta hasta ahora ya que en 3 jornadas suman una victoria y un par de descalabros, por lo que en en esta cuarta fecha es vital ganar si no quieren llegar presionados al día de mañana.

Los Caribes de Anzoátegui vienen de una valiosísima victoria el día de ayer cuando se midieron a Colombia en un duelo realmente cerrado que apenas lograron definir 1-0 en un duelo de pitcheo.

Por su parte, la República Dominicana es el vigente campeón de la competencia y ha demostrado que quiere llevarse otra vez la corona al ganar los 3 duelos que han disputado, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia.

Las Águilas Cibaeñas se vieron dominadoras el día de ayer cuando se midieron a Panamá logrando una contundente victoria 11-6.

Colombia vs Puerto Rico en VIVO

La actividad del día continuará con Colombia buscando mantener la velita encendida tras su desastrosa participación hasta ahora al perder los 3 duelos que han disputado, por lo que saldrán con lo mejor que tienen a “matar o morir”.

Los Caimanes de Barranquilla vienen de una dura derrota el día de ayer cuando se midieron a Venezuela en un juegazo de pitcheo pero donde terminaron cayendo apenas 1-0.

Por su parte, Puerto Rico ha demostrado que será uno de los protagonistas y que quiere el título. Ellos han sumado par de triunfos y una derrota en las 3 jornadas.

Los Criollos de Caguas vienen de dar un golpe de autoridad el día de ayer cuando se midieron a México logrando doblegarlos en un duelo muy emocionante.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este cuarto día de acción que seguramente estará cargado de emociones, con Colombia buscando mantenerse con vida, mientras que República Dominicana y Puerto Rico quieren dar un golpe de autoridad recordando que mañana concluirá la fase de grupos. Al concluir los juegos les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final.

Venezuela vs República Dominicana – Colombia vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Serie del Caribe 2021