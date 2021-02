Atalanta vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2020-21

Se abren las emociones de este sábado 6 de febrero siguiendo con la jornada 21 de la Serie A 2020-2021, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Torino que intentará sorprender en el Atleti Azzurri.

Hora y Canal Atalanta vs Torino

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.<

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Torino en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una campaña algo irregular manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 1-3 por la Lazio para colocarse con 11 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 5 choques.

La Dea viene de un buen empate a media semana en la ida de las semifinales de la Copa de Italia donde visitaron al Napoli firmando un 0-0 que los dejó en buena posición rumbo a la vuelta.

Por su parte, el Torino ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, por lo que les urge reaccionar. Ellos suman apenas 2 victorias, 9 empates y han perdido en 9 choques.

El Toro viene de un buen amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina que jugó con 10 desde el 61 y con 9 desde el 71, pero apenas a 2 minutos del final Andrea Belotti firmó el 1-1 definitivo.

Tanto el Atalanta como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan urgidos de ganar en sus respectivas peleas; en la tabla general encontramos a La Dea en la séptima posición con 36 puntos, mientras que el Toro marcha en el puesto 17 con 15 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Torino.

