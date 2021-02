México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Serie del Caribe 2021

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de las semifinales de la Serie del Caribe 2021 este viernes 5 de febrero con un juegazo de poder a poder donde México buscará aprovechar su condición de local para ganar y meterse a la final, sin embargo tendrán que medirse a Puerto Rico que querrá repetir la dosis en el Teodoro Mariscal.

Hora y Canal México vs Puerto Rico

Sede: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Hora: 8:00 pm de Sinaloa y 9:00 pm del centro de México. 11:00 pm de San Juan. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos. Wapa en Puerto Rico.

México vs Puerto Rico en VIVO

La novena de México tuvo una buena actuación “a secas” en la primera fase de la competencia donde logró sumar 3 victorias y dos descalabros para avanzar en la tercera posición, pero saben que de poco importa lo hecho en la primera fase, lo realmente importante inicia este viernes.

Los Tomateros de Culiacán llegan con la motivación a tope tras su agónico triunfo el día de ayer cuando se midieron a Venezuela en un juego que se tuvo que ir hasta la décima entrada dejando en el terreno a su rival al vencerlos 3-4.

Por su parte, Puerto Rico cumplió con un gran desempeño demostrando que son candidatos al título. Ellos ganaron 4 duelos y apenas perdieron uno, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Criollos de Caguas también llegan de una gran victoria el día de ayer cuando se midieron a Panamá en un choque realmente cerrado que se definió a su favor hasta la novena entrada con score final 8-9.

Tanto México como Puerto Rico saben de la importancia de este juego dado que no hay margen de error, el vencedor estará mañana en la final y el perdedor quedará eliminado de la competencia. En los pronósticos no hay un claro favorito, los Tomateros de Culiacán en están en casa, sin embargo cuando se midieron en la primera fase fueron los Criollos de Caguas que se quedaron con el triunfo. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. México vs Puerto Rico.

