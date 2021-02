Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder con sabor a final tendremos este domingo 7 de febrero en la jornada 23 de la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por el título, pero recibirán a un Manchester City que llega en un gran momento listos para dar un golpe de autoridad en Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool está teniendo una campaña irregular viniendo a menos y rezagándose en la pelea por el título, por lo que si todavía quieren seguir en carrera es vital ganar este domingo. Tras 22 fechas suman 11 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Reds vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Brighton siendo superados 0-1.

Por su parte, el Manchester City es la otra cara de la moneda con un gran momento que los ha colocado como los máximos candidatos al título, pero saben que no pueden aflojar en una competencia que se mantiene cerrada. Ellos suman 14 triunfos, 5 empates y apenas han perdido en un par de juegos.

Los Ciudadanos vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Burnley logrando doblegarlos 0-2 con goles de Gabriel Jesus y Raheem Sterling.

Tanto el Liverpool como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en carrera por el título; en la tabla general encontramos a los Reds en la cuarta posición con 40 puntos, mientras que los Ciudadanos son líderes con 47 unidades y un duelo pendiente en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de noviembre en la primera vuelta de la campaña en Etihad Stadium. En aquel duelo Mohamed Salah puso al frente a los Reds, aunque Gabriel Jesus firmó el empate definitivo para los Citizens.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester City

El juego entre Liverpool vs Manchester City se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Reino Unido; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la PremierLeague que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Citizens llegan como ligeros favoritos por el gran momento que viven, pero los Reds están en casa y si quieren mantenerse en carrera necesitan llevarse las tres unidades. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester City.

Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2020-21