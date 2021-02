Municipal vs Guastatoya EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga de Guatemala Apertura 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 7 de febrero cuando se dispute la vuelta de la gran Final de la Liga de Guatemala Apertura 2020, donde el Municipal buscará aprovechar su condición de local para ganar pensando en remontar, sin embargo tendrán que recibir al Guastatoya que llega con ventaja listos para alzarse con el trofeo en el Manuel Felipe Carrera.

Hora y Canal Municipal vs Guastatoya

Sede: Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Hora: 11:00 am de Guatemala. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: 7

Municipal vs Guastatoya en VIVO

El cuadro del Municipal ha sido el equipo más regular del campeonato ya que concluyó como líder de la competencia en el rol regular, mientras que en la fase final han sumado 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, pero esa caída podría costarles caro.

Por su parte, el Guastatoya tuvo un rol regular irregular ya que logró avanzar a la fase final con apenas 4 victorias en 16 jornadas, sin embargo en la fase final han eliminado al Cobán Imperial y al Xelajú, por lo que ahora van por el título.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el David Cordón. En aquel choque José Corena y Luis Martínez pusieron al frente a Los Pecho Amarillos en apenas 15 minutos, pero al 19 apareció Ramiro Roca para acercar al Rojo que se mantuvo con vida.

Tanto el Municipal como el Guastatoya saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de conseguir la victoria y alzarse con el título, no hay margen de error, uno se proclamará campeón y el otro se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos el Rojo es ligero favorito al estar en casa donde se ha visto sólido, sin embargo los Pecho Amarillos llegan en un gran momento listos para coronarse. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Municipal vs Guastatoya.

