Toluca vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Torneo Clausura 2021

Buen partido tendremos este domingo 7 de febrero siguiendo con la jornada 5 del Torneo Clausura 2021, cuando el Toluca busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Mazatlán que saldrá motivado listo para sumar en el Estadio Nemesio Diez.

Como llegan los equipos

El cuadro del Toluca ha tenido un buen arranque de campaña demostrando que quieren volver a los primeros planos del fútbol mexicano. Después de 4 jornadas suman un par de triunfos, un empate y una sola derrota, así que en casa intentarán volver a sumar de a tres.

Los Diablos Rojos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a Tijuana en un duelo que perdían 3-0 en 24 minutos, Alexis Canelo y Miguel Barbieri los acercó, pero ya no les alcanzó para firmar el empate.

Por su parte, Mazatlán también ha cumplido con un buen torneo en estas 4 primeras fechas sumando 2 triunfos, un empate y una derrota, por lo que el equipo de Tomas Boy saldrá decidido a seguir sumando.

Los Sinaloenses vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Pachuca logrando doblegarlos con solitaria anotación de Fernando Aristeguieta.

Tanto el Toluca como Mazatlán saben de la importancia de este partido dado que para ambos es una buena oportunidad de dar un golpe de autoridad que los consolide entre los líderes de la competencia; en la tabla general encontramos a los Diablos Rojos en la tercera posición con 7 puntos, mismas unidades que los Sinaloenses que se ubican en el sexto puesto de la Liga MX que se mantiene cerrada.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 7 de agosto en la fecha 3 de la campaña pasada en Sinaloa. En aquel duelo los Sinaloenses se llevaron una grandísima victoria 2-1 con doblete de Fernando Aristeguieta, a pesar de que al 39 se quedaron con 10 por la expulsión de José Ortiz.

Hora y Canal Toluca vs Mazatlán

El juego entre Toluca vs Mazatlán se estará disputando en punto de las 12:00 pm del Estado de México y del centro de México y 11:00 am de Sinaloa; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y a la 1:00 pm del Este.

La transmisión del partido Mazatlán vs Toluca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Toluca vs Mazatlán en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan en igualdad de circunstancias listos para colocarse entre los líderes. En los pronósticos los Diablos Rojos son favoritos al estar en casa y tener un plantel más completo, pero los Sinaloenses se han visto bien e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Toluca vs Mazatlán.

