El Atlas sumó un agridulce empate 1-1 de último minuto ante Santos por la jornada 5 del Torneo Clausura 2021.

El partido arrancó de gran manera para Santos que logró tomar ventaja a los 10 minutos cuando Otero sirvió a Omar Campos que no perdonó el 0-1, tras eso Atlas buscaba reaccionar pero no eran claros, al 27 Eduardo Aguirre fallaba frente el arco, en la recta final los Zorros apretaron, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Atlas buscaba el empate, era mejor pero no podían hacer daño, Diego Cocca arriesgo volcando a su equipo al frente, sin embargo el empate no llegaba, hasta que al 90+4 Jonathan Herrera puso el 1-1 final.

Con este empate Santos arribó a 9 puntos colocándose como co-líder general, mientras que Atlas se hundió en el último puesto sumando apenas su segunda unidad. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, los Guerreros recibirán a Monterrey el domingo de la próxima semana, un día después los Zorros visitarán al Pachuca. Atlas 1-1 Santos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Santos 1-1 Jornada 5 Torneo Clausura 2021