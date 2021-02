Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este martes 9 de febrero en la quinta ronda de la FA Cup 2020-2021, donde el Manchester United buscará aprovechar su condición de local para ganar y avanzar, pero tendrá que recibir a un West Ham que saldrá decidido a llevarse el boleto de Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs West Ham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:30 pm de Reino Unido. 1:30 pm de México y Centroamérica. 2:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:30 am PT / 2:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs West Ham en VIVO

El cuadro del Manchester United está teniendo una campaña buena “a secas” en la Premier League donde se han rezagado en la pelea por el título. El pasado sábado recibieron al Everton un duelo que parecían ganar hasta que los igualaron al 90+5 para el 3-3 final.

Los Red Devils tuvieron un duelo sumamente duro en la cuarta ronda de la Copa donde se midieron al Liverpool logrando vencerlos 3-2 con goles de Mason Greenwood, Marcus Rashford y Bruno Fernandes.

Por su parte, el West Ham ha sido una de las revelaciones del campeonato peleando entre los primeros puestos, pero igual llegan de un duro golpe el sábado pasado cuando, como visitantes, igualaron 0-0 en su visita al Fulham.

Los Hammers no tuvieron problemas en la ronda pasada de la Copa donde recibieron al Doncaster Rovers logrando aplastarlos 4-0 con goles de Pablo Fornals, Andriy Yarmolenko y Oladepo Afolayan, así como un autogol.

Tanto el Manchester United como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y avanzar, hay que recordar que se juega a partido único, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado de la competencia. Los Red Devils son claros favoritos, pero los Hammers tienen para competir. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs West Ham.

Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2020-21