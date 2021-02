Palmeiras vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2020-21

Se abren las emociones de este jueves 11 de febrero con el duelo por el tercer lugar del Mundial de Clubes 2020, cuando el Palmeiras busque irse con un sabor agridulce tras su fracaso en semifinales, pero tendrán que medirse al Al-Ahly que intentará dar la sorpresa en la cancha del Estadio Qatar Foundation.

Hora y Canal Palmeiras vs Al-Ahly

Sede: Estadio Qatar Foundation, Qatar

Hora: 5:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Latinoamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

El cuadro del Palmeiras, vigente campeón de la CONMEBOL, llegaba como uno de los candidatos a pelear por el título, sin embargo ahora tendrán que conformarse con pelear por el tercer puesto, tendrán toda la presión de ganarlo.

El Verdao no se vio nada bien en las semifinales donde se midieron a los Tigres, eran los favoritos, sin embargo su rival fue mucho mejor y los terminó venciendo 1-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, el Al-Ahly es el vigente campeón de África y sabía que su objetivo realista era disputar este duelo por la tercera posición.

Los Egipcios se midieron al Bayern Múnich en las semifinales en un duelo donde compitieron de buena manera sabiendo que su rival era muy superior, pero terminaron cayendo 2-0.

Tanto el Palmeiras como el Al-Ahly saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren irse con el triunfo. En los pronósticos el Verdao es claro favorito al tener un plantel más poderoso y mayor jerarquía, sin embargo la presión estará de su lado, mientras que los Egipcios intentarán volver a hacer un duelo digno y llevarse el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Palmeiras vs Al-Ahly.

