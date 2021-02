Wolves vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este jueves 11 de febrero siguiendo con la quinta ronda de la FA Cup 2020-2021, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para ganar y avanzar, sin embargo tendrán que recibir a un Southampton que intentará dar la campanada en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Southampton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Wolves vs Southampton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña irregular en la Premier donde se han rezagado a la catorceava posición. El pasado domingo recibieron al Leicester City en un duelo realmente parejo donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Los Lobos no se vieron bien en la fase pasada de esta Copa donde visitaron al Chorley (de la sexta división) logrando vencerlos apenas con solitaria anotación de Vitor Ferreira, por lo que no pueden volver a caer en excesos de confianza.

Por su parte, el Southampton está teniendo también un torneo irregular en la Premier donde se ubican en la doceava posición. Vienen de una dura derrota el sábado pasado cuando cayeron 3-2 en su visita al Newcastle ligando su cuarto descalabro en la Premier.

Los Santos fueron una de las sorpresas en la ronda pasada de la Copa donde recibieron al Arsenal logrando vencerlos 1-0 gracias a un autogol.

Tanto los Wolves como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por el título de la competencia, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado de la competencia, algo que sería un duro golpe. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Southampton.

Wolves vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2020-21