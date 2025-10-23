Written by: octubre 23, 2025 Copas Internacionales

LDU vs Palmeiras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

LDU vs Palmeiras

La Copa Libertadores 2025 continúa con un duelo imperdible este jueves 24 de octubre, cuando LDU Quito reciba al poderoso Palmeiras en el partido de ida de las semifinales. Los ecuatorianos buscarán aprovechar la altura de Quito para dar el primer golpe ante uno de los gigantes del fútbol brasileño.

⚽ Previa del partido: LDU Quito confía en la altura y en su racha positiva

El conjunto dirigido por Tiago Nunes llega inspirado tras eliminar al Sao Paulo con un contundente 3-0 global, demostrando que puede competir de igual a igual con los equipos brasileños. Además, la U acumula cinco partidos invicta y solo dos derrotas en sus últimos diez encuentros.

LDU, campeón de la LigaPro de Ecuador 2024, busca su segundo título de Libertadores, tras el histórico de 2008. Con jugadores como Lisandro Alzugaray, máximo goleador del equipo con cuatro tantos, los locales intentarán sacar ventaja antes del duelo de vuelta en Brasil.

Sin embargo, el equipo no contará con Alejandro Cabeza, lesionado, ni con Fernando Cornejo, suspendido por acumulación de tarjetas.

🇧🇷 Palmeiras: favorito con hambre de revancha

El Palmeiras, bajo el mando de Abel Ferreira, llega con hambre de gloria. Los tricampeones de América están invictos en la actual Libertadores y han ganado ocho de sus últimos diez partidos en todas las competiciones.

Con figuras como Gustavo Gómez en defensa y el joven goleador Vitor Roque, autor de 10 goles en sus últimos nueve encuentros, el Verdao buscará un resultado positivo en la altura. Además, José Manuel López lidera la tabla de goleadores del torneo con siete tantos.

🔮 Pronóstico Fulbox

Aunque LDU Quito hará pesar la altura, Palmeiras llega con más experiencia y un plantel superior. Nuestro pronóstico:
👉 LDU Quito 1-2 Palmeiras

El Verdao aprovechará su poder ofensivo para dar un paso firme rumbo a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 23, 2025
Nottingham Forest vs Porto Previous Story
Nottingham Forest vs Porto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Europa League 2025-26
Alajuelense vs Olimpia Next Story
Alajuelense vs Olimpia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Related Posts

Flamengo vs Racing

Flamengo vs Racing EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Written by: octubre 22, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Copa Libertadores 2025 presenta...

Read More
Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa Libertadores 2025

Written by: septiembre 25, 2025

Este jueves 25 de septiembre, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de...

Read More

[Video] El gol de Endrick para clasificar a Palmeiras a la final del Campeonato Paulista

Written by: marzo 28, 2024

Endrick sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol. El delantero de 17 años que viene de marcarle a Inglaterra y España, esta vez...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Fluminense vs Liga de Quito 2-0 Campeón Recopa Sudamericana 2024

Written by: febrero 29, 2024

Fluminense logró remontarle a Liga de Quito en el Maracaná y se coronó como el campeón de la Recopa Sudamericana 2024. El equipo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *