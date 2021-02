Tweet on Twitter

Share on Facebook

Puebla logró una valiosa victoria 4-0 sobre Juárez en el arranque de la jornada 6 del Torneo Clausura 2021 en el Cuauhtémoc.

El partido arrancó de gran manera para Puebla que logró tomar ventaja apenas a los 5 minutos cuando Santiago Ormeño la mandó al fondo, tras eso Juárez buscaba reaccionar pero no eran nada claros al ataque, parecía que al descanso no había más, pero al 43 apareció Cristian Tabó para poner el 2-0 al medio tiempo. Para el segundo tiempo, apenas corrían 5 minutos cuando un penal le permitió a Santiago Ormeño poner el 3-0, tras eso hubo realmente poco que contar, Juárez no podía reaccionar y al 70 Ormeño completó su hat-trick con el 4-0 final.

Con esta victoria Puebla arribó a 8 puntos colocándose octavos, mientras que Juárez se estancó en 5 unidades en la catorceava posición. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, La Franja visitará a Querétaro el domingo de la próxima semana, dos días antes los Bravos recibirán a Mazatlán. Puebla 4-0 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Puebla vs Juárez 4-0 Jornada 6 Torneo Clausura 2021