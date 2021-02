[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Napoli vs Juventus 1-0 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

El Napoli logró una valiosísima victoria 1-0 sobre la Juventus en la jornada 22 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó de manera muy pareja, Juan Cuadrado buscaba ser el referente de la Juventus llegando a linea de fondo, los minutos pasaban sin mucha claridad, la Juventus parecía ligeramente mejor, pero al 28 un penal de Chielini le permitió a Lorenzo Insigne poner el 1-0 para el Napoli que se motivó, al 32 Chucky Lozano le robó una pelota a Cuadrado que tuvo que bajarlo con falta cuando se enfilaba la arco, en la recta final otra vez la Vecchia Signora apretó, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Cristiano Ronaldo falló dentro del área chica, la Juventus pasó a dominar totalmente el j uego ante un Napoli que se replegó atrás esperando algún contragolpe, al 68 otra vez CR7 no podía empujar, la Vecchia Signora se volcó al ataque con buenas oportunidades, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Napoli arribó a 40 puntos colocándose cuartos, justo por debajo de la Juventus que se estancó en 42 unidades, ambos con un duelo pendiente entre ellos en la Serie A. La Vecchia Signora visitará al Porto el miércoles en la Champions League, un día después Gli Azzurri visitará al Granada por la Europa League. Napoli 1-0 Juventus.

