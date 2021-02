Real Madrid vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2020-21

Seguimos con las emociones de la jornada 23 de la Liga Española 2020-2021 este domingo 14 de febrero con un gran duelo donde el Real Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga con la velita encendida, pero tendrán que recibir a un Valencia que llega urgido de ganar en la cancha del Estadio Alfredo Di Stéfano.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid está cumpliendo con una temporada buena “a secas” manteniéndose en la pelea por el título, pero prácticamente se han quedado sin margen de error, por lo que en casa es vital el salir con las tres unidades. Después de 22 jornadas han sumado 14 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Merengues vienen de un buen triunfo el pasado martes, en duelo pendiente de la jornada 1, donde recibieron al Getafe logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Karim Benzema y Ferland Mendy.

Por su parte, el Valencia está teniendo otra temporada decepcionante peleando debajo de media tabla, por lo que les urge reaccionar si quieren aspirar a algo más que salvarse del descenso. Apenas han cosechado 5 triunfos, por 9 empates y 8 descalabros en 22 fechas.

Los Naranjeros vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao en un duelo que perdían, hasta que Gabriel Paulista firmó el 1-1 definitivio.

Tanto el Real Madrid como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en carrera por sus objetivos, no hay margen de error; en la tabla general encontramos a los Merengues en la segunda posición con 43 puntos, mientras que los Naranjeros son doceavos con 24 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de noviembre en la primera vuelta de la campaña en Mestalla. En aquel choque Karim Benzema puso al frente a los Merengues, pero los Naranjeros remontaron para llevarse un contundente triunfo 4-1 con hat-trick de Carlos Soler y un autogol de Varane.

Hora y Canal Real Madrid vs Valencia

El juego entre Real Madrid vs Valencia se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Valencia vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Valencia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a ganar y dar un paso en sus respectivas peleas. En los pronósticos claramente los Merengues son favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Naranjeros intentarán repetir la dosis del primer enfrentamiento. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Valencia.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2020-21