Real Sociedad vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2020-21

Se abre la actividad de los partidos de ida en los 16avos de Final de la Europa League 2020-2021 este jueves 18 de febrero con un verdadero partidazo de poder a poder donde la Real Sociedad buscará aprovechar este duelo de ida sabiendo que es vital el tomar ventaja cuando “reciban” a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en Juventus Stadium.

Hora y Canal Real Sociedad vs Manchester United

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:55 pm de España y 5:55 pm de Reino Unido. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Real Sociedad vs Manchester United en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad está cumpliendo con una buena temporada en LaLiga de España donde marchan quintos. Vienen de una gran victoria el domingo pasado cuando , como visitantes, doblegaron 0-1 al Getafe con solitaria anotación de Alexander Isak.

Los Txuri-Urdin tuvieron una fase de grupos de Europa League complicada al sumar 2 victorias, 3 empates y un descalabro, lo que les valió avanzar apenas como segundo del sector F por arriba del Napoli y dejando fuera al AZ Alkmaar.

Por su parte, el Manchester United venía en carrera por el título de la Premier League, pero se ha rezagado en las últimas semanas. El domingo pasado visitaron al West Bromwich Albion teniendo que conformarse con un amargo empate 1-1.

Los Red Devils también decepcionaron en la Champions League donde quedaron terceros del Grupo H por debajo del PSG y RB Leipzig, eso los tiene en esta Liga Europea, algo que sabe a poco para ellos.

Tanto la Real Sociedad como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán decididos a tomar ventaja. Esperamos un duelo cerrado, los Txuri-Urdin harán de local en Turín debido a las restricciones por la pandemia del COVID en España, algo que los Red Devils intentarán aprovechar para salir, al menos, con el empate pensando en liquidar en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Manchester United.

