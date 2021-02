El Porto logró una valiosísima victoria 2-1 sobre la Juventus en la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2020-2021.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Porto ya que apenas transcurría el minuto 1 cuando un error de Betancur le dejó la pelota a Mehdi Taremi que no perdonó el 1-0, la Juventus no podía reaccionar, fue hasta el 15 cuando Federico Chiesa sacó disparo desde fuera del área pero que pasó por encima del arco, al 22 Sergio Oliveira estuvo cerca del segundo, los Dragones eran muy superiores, aunque al 40 Adrien Rabiot, de chilena, exigió a Marchesín, pero al descanso no había más.

Para el segundo tiempo otra vez madrugaron a la Juventus cuando al minuto 1 apareció Moussa Marega para poner el 2-0, tras eso la tónica retomó lo visto en el primer tiempo con una Juventus que no podía generar, mientras que los Dragones se veían sólidos, Tecatito Corona sacó chilena espectacular al 65, aunque había fuera de lugar previo, en la recta final la Vecchia Signora apretó, pero no eran claros, hasta que al 82 Rabiot sirvió a Federico Chiesa que no perdonó el 2-1 final.

Así, el Porto sueña con la clasificación, pero el próximo 9 de marzo tendrá que visitar Turín donde la Juventus saldrá con todo por la remontada. La Vecchia Signora volverá a la actividad el lunes recibiendo al Crotone en la Serie A. Porto 2-1 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Porto vs Juventus 2-1 Octavos de Final Champions League 2020-21