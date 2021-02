Tweet on Twitter

El Cruz Azul sumó una valiosísima victoria 2-0 en su visita a los Tigres por el cierre de la jornada 6 del Torneo Clausura 2021 en el Volcán.

El partido arrancó de gran manera para el Cruz Azul ya que apenas a los 5 minutos Orbelín sirvió a Luis Romo que no perdonó de cabeza para el 0-1, al 8 otra vez la Máquina estuvo cerca con jugada de Orbelín y el Cabecita Rodríguez que la defensa salvó, al 16 Orbelín Pineda sacó disparo que pasó rozando el poste, Tigres no podía reaccionar, hasta que al 25 André-Pierre Gignac estuvo cerca de un tiro libre, al 32 otra vez Gignac apareció pero Corona detuvo el cobro, la UANL se veía mejor y tuvo el empate la 41 con un mano a mano que Carlos González no pudo definir, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, al minuto 3 y 6 Corona detuvo buenas oportunidades a Carlos González, al 60 el Cabecita Rodríguez respondía y un gran lance de Nahuel evitaba el segundo del Cruz Azul, con el pasar de los minutos Tigres se volcó al ataque, pero la realidad es que la Máquina Cementera estuvo bien parada y en un contragolpe al 90+3 apareció Pol Fernández para poner el 0-2 final.

Con esta victoria el Cruz Azul arribó a 12 puntos colocándose en la tercera posición, mientras que Tigres se rezagó al décimo puesto con 7 unidades y un duelo pendiente todavía. La UANL recibirá a Tijuana el próximo domingo, un día antes la Máquina Cementera recibirá al Toluca, ambos por la fecha 7 de la Liga MX. Tigres 0-2 Cruz Azul.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Cruz Azul 0-2 Jornada 6 Torneo Clausura 2021