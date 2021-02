Manchester United vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de este domingo 21 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque sumar un triunfo que les permita mantener la velita encendida en carrera por el título, pero tendrán que recibir a un Newcastle que saldrá decidido a sumar en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Newcastle

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:00 pm de Reino Unido. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester United se ha mantenido como uno de los protagonistas del campeonato, sin embargo se han rezagado en la pelea por el título. En la jornada pasada no pudieron pasar del empate 1-1 en su visita al West Bromwich para colocarse con 13 triunfos, 7 empates y 4 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la ida de los 16avos de Final de la Europa League donde visitaron a la Real Sociedad logrando una aplastante victoria 0-4 con doblete de Bruno Fernandes y goles de Marcus Rashford y Daniel James.

Por su parte, el Newcastle ha tenido un torneo complicado que los tiene peleando por no caer en la zona de descenso, es vital cada duelo dado que en 24 jornadas apenas suman 7 triunfos, 4 empates y han perdido en 13 choques.

Las Urracas vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Chelsea siendo superados 2-0.

Tanto el Manchester United como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Red Devils como sublíderes con 46 puntos, mientras que las Urracas están en el puesto 17 con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Newcastle.

