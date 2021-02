Milán vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Serie A 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 21 de febrero con el Derby della Madoninna en la jornada 23 de la Serie A 2020-2021, cuando el Milán busque volver a la senda del triunfo que les permita recuperar el liderato, sin embargo se medirán al Inter de Milán que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en la cancha de San Siro.

Hora y Canal Milán vs Inter de Milán

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 4:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Milán vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro del Milán ha cumplido con una gran campaña siendo uno de los protagonistas del campeonato, sin embargo llegan de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando cayeron 2-0 en su visita al Spezia para colocarse con 15 victorias, 4 empates y han perdido en 3 choques.

Il Diavolo viene de un agridulce empate en la Europa League el pasado jueves cuando visitaron a la Estrella Roja de Belgrado en un duelo donde un autogol y anotación de Theo Hernández los pusieron en frente en un par de ocasiones, pero en ambos los alcanzaron para el 2-2 final.

Por su parte, el Inter de Milán está cumpliendo un buen torneo siendo el protagonista del torneo y pasando a ser el gran favorito para el título, no compite en competencias europeas y eso podría ser una “ventaja”. Ellos suman 15 triunfos, 5 empates y han perdido en un par de ocasiones.

El Inter viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Lazio logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Romelu Lukaku y uno más de Lautaro Martínez.

Tanto el Milán como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a Il Diavolo en la segunda posición con 49 puntos, mientras que el Inter es líder con 50 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Inter de Milán.

Milán vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Serie A 2020-21