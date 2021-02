[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Borussia Monchengladbach vs Manchester City 0-2 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

El Manchester City dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Borussia Monchengladbach en la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2020-2021.

Desde el arranque del partido fue el Manchester City el que tomó las riendas, sin embargo les costaba abrir a un Borussia Monchengladbach que apostaba a defenderse bien, pero al 29 apareció Cancelo sirviendo a Bernardo Silva que no perdonó el 0-1, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un Borussia que no se animaba a ir al frente, mientras el Manchester City dominaba y al 65 Silva apareció ahora sirviendo a Gabriel Jesus que marcó el 0-2, eso obligó al Monchengladbach a adelantar lineas, pero ya no hubo más.

Así, el Manchester City perfiló su boleto, pero el próximo 16 de marzo tendrá que recibir a un Borussia Monchengladbach que irá por la historia al Etihad Stadium. Los Citizens volverán a la actividad el sábado recibiendo al West Ham en la Premier League. Borussia Monchengladbach 0-2 Manchester City.

