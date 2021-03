Sassuolo vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este miércoles 3 de marzo en la jornada 25 de la Serie A 2020-2021, cuando el Sassuolo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por competencias europeas, pero recibirán a Napoli que no tiene margen de error en su visita al MAPEI Stadium.

Hora y Canal Sassuolo vs Napoli

Sede: MAPEI Stadium, Sassuolo, Emilia-Romagna, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sassuolo vs Napoli en VIVO

El cuadro del Sassuolo ha cumplido con un buen torneo hasta ahora manteniéndose con esperanzas de competencias europeas, pero saben que no hay margen de error. Después de 23 choques suman 9 triunfos, 8 empates y han caído derrotados en 6 duelos.

Neroverdi viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Bolonia en un duelo en el que su rival tomó ventaja al 17, pero se quedó con 10 al 30 y, aun así, apenas alcanzaron el 1-1 con anotación de Francesco Caputo.

Por su parte, el Napoli está teniendo un torneo irregular alejándose de la pelea por el título, aunque todavía tienen esperanzas y para eso no hay margen de error. Tras 23 choques suman 14 triunfos, un empate y han perdido en 8 duelos.

Gli Azzurri viene de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Benevento logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Dries Mertens y Matteo Politano.

Tanto el Sassuolo como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Neroverdi en la octava posición con 35 puntos, mientras que Gli Azzurri, donde Chucky Lozano seguirá sin jugar, es sexto con 43 unidades, ambos con un duelo pendiente en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sassuolo vs Napoli.

