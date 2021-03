UFC 259 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Blachowicz vs Adesanya en Directo?

UFC 259 se perfila como una gran cartelera. Tres peleas por el título, incluido un luchador que busca un segundo título. Una batalla de los cinco mejores 205ers también. Diablos, el evento es tan profundo que el ex rey de peso gallo Dominick Cruz está peleando en la cartelera preliminar.

El evento principal verá a Jan Blachowicz buscando defender su título de peso semipesado por primera vez cuando se enfrente al campeón de peso mediano Israel Adesanya. La doble campeona Amanda Nunes defenderá su título de las 145 libras contra Megan Anderson en la co-principal. Y quizás en la más emocionante de las peleas por el título, Petr Yan se enfrentará a Aljamain Sterling con el cinturón de las 135 libras en juego.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 259?

Fecha: sábado 6 de marzo

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN en Sudamérica.

Cartelera UFC 259

Cartelera estelar:

Jan Blachowicz vs Israel Adesanya

Amanda Nunes vs Megan Anderson

Petr Yan vs Aljamain Sterling

Drew Dober vs Islam Makhachev

Aleksandar Rakic vs Thiago Santos

Cartelera preliminar:

Dominick Cruz vs Casey Kenney

Song Yadong vs Kyler Phillips

Joseph Benavidez vs Askar Askarov

Rogerio Bontorin vs Kai Kara-France

Amanda Lemos vs Livia Renata Souza

Preliminares Fight Pass:

Tim Elliott vs Jordan Espinosa

Kennedy Nzechukwu vs Carlos Ulberg

Sean Brady vs Jake Matthews

Uros Medic vs Aalon Cruz

Mario Bautista vs Trevin Jones

Cómo ver UFC 259: Blachowicz vs Adesanya

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 259 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 259 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 259 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 258 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 259 en VIVO

Cómo puede ganar Blachowicz: esta es la división de Blachowicz, y debería buscar explotar cualquier debilidad que pueda encontrar mientras da la bienvenida a Adesanya al peso semipesado. Debido a que esta pelea es en el UFC Apex, un octágono que es cinco pies más pequeño que la jaula estándar, Blachowicz puede cerrar más fácilmente la distancia con Adesanya, quien es mejor para golpear desde el rango.

Aunque Blachowicz es principalmente un atacante muy poderoso, su mejor camino hacia la victoria incluye llevar la pelea al suelo con Adesanya. Izzy es un rellenador eficaz de derribos, pero su juego terrestre no ha sido probado en gran medida. Blachowicz ha logrado nueve de sus 27 victorias por sumisión, y Adesanya tendrá menos espacio para llenar una sola pierna con la jaula más pequeña.

Cómo puede ganar Adesanya: Los últimos tres oponentes de Israel Adesanya han sido como Blachowicz: atacantes grandes y poderosos con un solo golpe y la voluntad de pelear. Whittaker, Romero y Costa se han quedado en el bolsillo con Izzy; los tres han sucumbido ante los golpes nítidos de Adesanya.

Adesanya, a pesar de que recién ahora debuta en 205, probablemente esté bien con el peso extra. Es probable que su cuerpo de 6’4 “, que es bastante alto en el peso mediano, sea mucho más fuerte con las 20 libras adicionales. Más peso significa más potencia. Si Adesanya puede demostrar de inmediato que su movimiento y golpe es como el de su yo de peso mediano, Izzy mantendrá esta pelea en pie y ofrecerá otra clínica de golpe.

Las casas de apuestas tienen a Adesanya como un favorito considerable, y por una buena razón. Ha luchado con algunos pesos medianos muy aterradores y claramente tiene ojos para Jones. Blachowicz ciertamente tiene el poder de romper el récord perfecto de Adesanya. Solo necesita aterrizar ese golpe limpio en Adesanya … ¿Dónde hemos escuchado eso antes?

Predicción: Adesanya gana por R3 KO / TKO