Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Bundesliga 2020-2021

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 6 de marzo en la jornada 24 de la Bundesliga 2020-2021, cuando el Bayern Múnich busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los acerque al título, sin embargo tendrán que recibir a un Borussia Dortmund que saldrá decidido a salir con vida del Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich se mantiene como el rival a vencer con un gran paso que los tiene en lo más alto, aunque con algunos altibajos que mantienen cerrada la competencia. Después de 23 jornadas suman 16 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Los Bávaros vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Colonia logrando doblegarlos 5-1 con dobletes de Robert Lewandowski y Serge Gnabry, así como uno de Eric Maxim Choupo-Moting.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha tenido una campaña irregular y necesitan apretar el paso en la lucha por un boleto a la Champions League. En la jornada pasada golearon 3-0 al Armania para colocarse con 12 triunfos, 3 empates y 8 descalabros.

El BVB tuvo actividad a media semana logrando su boleto a las semifinales de la Copa de Alemania al lograr una valiosa victoria 1-0 en su visita al Borussia Monchengladbach con solitaria anotación de Jadon Sancho.

Tanto el Bayern Múnich como el Borussia Dortmund saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en la lucha por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 52 puntos, mientras que BVB es quinto con 39 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos le mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Borussia Dortmund.

