Aston Villa vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 6 de marzo en la jornada 27 de la Premier League 2020-2021, cuando el Aston Villa vuelva a casa con la misión de llevarse las tres unidades, pero tendrán que recibir a unos Wolves que también saldrán decididos a sumar en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Wolves

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Aston Villa vs Wolves en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla soñando con competencias europeas, aunque no hay margen de error para eso. Después de 25 duelos han sumado 12 triunfos, 3 empates y han caído en 10 ocasiones.

Los Villanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Sheffield United siendo superados 1-0, a pesar de que su rival jugó con 10 desde el minuto 57.

Por su parte, los Wolves también han tenido un torneo irregular con un claro descenso desde la lesión de Raúl Jiménez, ahora, las competencias europeas se ven muy lejanas. Ellos han sumado 9 triunfos, 7 empates y 11 partidos perdidos en 27 duelos.

Los Lobos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City en un duelo en el que llegaron empatados a uno hasta el minuto 80 cuando se desplomaron para terminar cayendo 4-1.

Tanto el Aston Villa como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Villanos en el noveno puesto con 39 puntos, mientras que los Lobos son doceavos con 34 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Wolves.

