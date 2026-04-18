Bayern Múnich vs Stuttgart EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Bundesliga 2025-26

Bundesliga

Duelo de titanes en Múnich! Este domingo, el Bayern recibe al Stuttgart en un partido que promete sacar chispas de la Bundesliga y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Bávaros como los Suabos están peleando en los primeros puestos, por lo que una victoria sería dar un golpe de autoridad.

El equipo de Vincent Kompany llega volando tras eliminar al Real Madrid en la Champions League y golear 5-0 al St Pauli. Con un Harry Kane que no se cansa de romper redes y la creatividad de Luis Díaz y Olise, los bávaros parecen una fuerza imparable en el Allianz Arena.

¡Pero ojo con el Stuttgart! No por nada son la gran revelación de la temporada y ocupan el tercer puesto. Vienen de golear 4-0 al Hamburgo y ya demostraron que tienen los argumentos para poner en aprietos a cualquiera.

Si el Bayern se confía o muestra cansancio por la actividad europea, el Stuttgart es letal al contragolpe.

¿Podrá la maquinaria roja seguir su camino perfecto al título o el Stuttgart silenciará el Allianz?

Nuestro pronóstico: El Bayern impondrá su jerarquía en casa, pero el Stuttgart se hará presente en el marcador. Gana el Bayern 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 18, 2026