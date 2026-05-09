Written by: mayo 9, 2026 Ligas Europeas

Atlético de Madrid vs Celta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid vs Celta

¡El Metropolitano busca consuelo tras la Champions! Este sábado a las 10:30 de la mañana, el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo con una misión clara: olvidar el trago amargo ante el Arsenal y sellar su pasaporte para la Champions League 2026-27 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros son cuartos con 63 puntos y un triunfo les aseguraría terminar la temporada entre los cuatro mejores, pero los Celestes son sextos con 47 unidades buscando competencias europeas.

Los del Cholo Simeone le llevan 10 puntos al Betis, por lo que una victoria este sábado aseguraría su cuarto puesto. En casa son una muralla, sumando 43 puntos en lo que va del torneo, pero el cansancio físico y mental podría ser un factor.

Pero ojo con el Celta de Claudio Giráldez. Los celestes son el tercer mejor visitante de toda España y vienen de ganarle al Elche para afianzarse en el sexto lugar. Están en plena lucha por la Europa League y saben que el Atleti llega con el desgaste de la semifinal europea. Aunque el Celta no gana en casa del Atleti desde hace casi 20 años, los últimos dos juegos entre ellos terminaron en empate. 

¿Podrá el Cholo levantar el ánimo de sus jugadores o el Celta dará el zarpazo en la capital?

Nuestro pronóstico: El Atleti sacará el orgullo. Será un partido trabado, pero los puntos se quedan en Madrid. Ganan los Colchoneros 2-1. ¿Cuál es el suyo?

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