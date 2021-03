Manchester United vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 11 de marzo abriendo los octavos de final de la Europa League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para pegar primero y perfilar su clasificación, sin embargo tendrán que recibir a un Milán que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Milán

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:55 pm de Reino Unido y 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Manchester United vs Milán en VIVO

El cuadro del Manchester United llega en un gran momento ya que el domingo pasado visitaron al Manchester City logrando vencerlos 0-2 para acabar con la increíble racha de su rival. En la Premier League marchan como sublíderes.

Los Red Devils no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda pasada donde visitaron a la Real Sociedad liquidando prácticamente desde la ida al ganar en España 0-4 con doblete de Bruno Fernandes, mientras que en la vuelta, en casa, empataron 0-0 ya con el boleto en la bolsa.

Por su parte, el Milán también llega de un buen triunfo el fin de semana pasada cuando lograron vencer 0-2 al Hellas Verona para seguir como sublíder de la Serie A en la pelea con el Inter por el título.

I Rossoneri no la pasó nada bien en la ronda de 16avos de Final de esta Liga Europea donde se midieron a la Estrella Roja. En la ida, en Belgrado, apenas alcanzaron a empatar 2-2, mientras que en casa sufrieron para igualar 1-1 y avanzar gracias a los goles de visitante tras el 3-3 global.

Tanto el Manchester United como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por la clasificación, sin duda es la serie más emocionante, ambos son candidatos al título pero solamente uno podrá avanzar. En los pronósticos los Red Devils son favoritos al estar en casas, pero Il Diavolo intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Milán.

Manchester United vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21