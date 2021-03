Everton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 20 de marzo en los cuartos de final de la FA Cup 2020-2021, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les permita seguir avanzando, pero recibirán a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en el Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Manchester City

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Everton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Everton está cumpliendo con una buena campaña en la Premier League donde marchan séptimos, sin embargo vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Burnley siendo superados 1-2.

The Toffees logró una espectacular clasificación en esta FA Cup, ya que en la ronda previa recibieron al Tottenham en un choque muy emocionante que resolvieron 5-4 a su favor con doblete de Richarlison y goles de Daminic Calvert-Lewin, Gylfi Sigurdsson y Bernard.

Por su parte, el Manchester City está dominando en la Premier League donde es líder en solitario con una gran ventaja, mientras que en esta FA Cup no tuvieron problemas para avanzar al vencer 1-3 al Swansea City en la ronda pasada.

Los Citizens vienen de una buena victoria el pasado martes en la vuelta de los octavos de final de la Champions League donde recibieron al Borussia Monchengladbach logrando doblegarlos 2-0 con goles de Kevin de Bruyne e Ilkay Gundogan, para avanzar a la siguiente ronda.

Tanto el Everton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará fuera. En los pronósticos los Citizens son favoritos, pero The Toffees sabe que en casa tienen la oportunidad de sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Manchester City.

