Honduras vs Bielorrusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ver Amistoso Marzo 2021

Abrimos las emociones de este miércoles 24 de marzo con un buen duelo amistoso en la Fecha FIFA donde Honduras intentará aprovechar esta gira por Europa para afinar detalles de cara a los duelos oficiales que están por venir, como primera prueba se medirá a Bielorrusia que saldrá a imponer su condición de local en la cancha del Estadio Torpedo.

Hora y Canal Honduras vs Bielorrusia

Sede: Estadio Torpedo, Zhodino, Bielorrusia

Hora: 11:00 am de Honduras. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC en Honduras.

Honduras vs Bielorrusia en VIVO

La selección de Honduras intentará aprovechar este duelo ya que en este 2021 estará disputando la Copa Oro, las finales de la Liga de Naciones CONCACAF y el arranque de las eliminatorias rumbo a Qatar, por lo que no pueden desaprovechar estos amistosos.

Los Catrachos tuvieron actividad por última vez el pasado 15 de noviembre cuando visitaron a Guatemala sufriendo una dura derrota 2-1 que generó muchas dudas que deben disipar cuanto antes.

Por su parte, Bielorrusia se tomará muy enserio este duelo amistoso ya que en apenas unos días iniciar su participación en las eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar recibiendo a Estonia el sábado y visitando a Bélgica el martes.

Los Bielorrusos vienen de una amarga participación en la Liga de Naciones donde perdieron en la última jornada 3-2 en su visita a Albania y eso les impidió ascender a la Liga B.

Tanto Honduras como Bielorrusia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que viene. No hay un claro favorito en los pronósticos, aunque los Bielorrusos están en mejor forma y en casa, pero los Catrachos saldrán decididos a hacer un buen duelo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Bielorrusia.

