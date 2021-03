Turquía vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eliminatorias UEFA 2022

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial Qatar 2022 este miércoles 24 de marzo, cuando Turquía haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos al estar en casa, pero tendrá que recibir a Holanda que saldrá a dar un golpe de autoridad en el Ataturk.

Hora y Canal Turquía vs Holanda

Sede: Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul, Turquía

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Turquía vs Holanda en VIVO

La selección de Turquía arranca su participación en estas eliminatorias con el claro objetivo de llegar al Mundial, sabe que comparte un grupo complicado donde Holanda y Noruega serán los rivales a vencer, por lo que iniciar con el pie derecho sería un gran paso.

Los Turcos vienen de una decepcionante actuación en la Liga de Naciones donde descendieron a la Liga C ganando apenas uno de 6 partidos. En su último choque el pasado 18 de noviembre cayeron 2-0 en su visita a Hungría.

Por su parte, Holanda también inicia el camino con la misión de regresar a un Mundial recordando que no fue a Rusia 2018. Ellos igual saben de lo importante que sería iniciar con las tres unidades.

Los Países Bajos cumplieron con un buen papel en la Liga de Naciones donde terminaron segundos del Grupo 1 únicamente por debajo de Italia. En su último duelo el pasado 18 de noviembre lograron vencer 1-2 a Polonia con goles de Memphis Depay y Georginio Wijnaldum.

Tanto Turquía como Holanda saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la mente puesta en Qatar y sumar las tres unidades sería vital. En los pronósticos los Países Bajos son ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Turcos quieren dejar atrás la mala Liga de Naciones y concentrarse en la pelea mundialista. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Turquía vs Holanda.

