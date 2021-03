Israel vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eliminatorias UEFA 2022

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abre la actividad de este jueves 25 de marzo siguiendo con la jornada 1 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Israel busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos de la competencia, pero tendrán que recibir a Dinamarca que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del Bloomfield.

Hora y Canal Israel vs Dinamarca

Sede: Bloomfield, Tel Aviv, Israel

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Israel vs Dinamarca en VIVO

La selección de Israel tiene la misión de competir de buena manera en estas eliminatorias, saben que el boleto directo será complicado, pero haciéndose fuertes en casa la posibilidad de llegar al repechaje es alta.

Nibjeret viene de una buena actuación en términos generales en la Liga de Naciones UEFA donde lograron mantenerse en la Liga B. En su último duelo el pasado 18 de noviembre lograron vencer 1-0 a Escocia con gol de Manor Salomon.

Por su parte, Dinamarca tiene una generación muy importante que los pone entre los favoritos del sector F para avanzar al Mundial, sin embargo saben que cada partido es importante y que no pueden fallar.

Los Daneses demostraron su buen nivel en la pasada Liga de Naciones donde compitieron hasta el final por el boleto a semifinales quedando debajo de Bélgica, pero por encima de Inglaterra e Islandia en el Grupo 2. En su último duelo el pasado 18 de noviembre cayeron 4-2 ante Bélgica y eso los dejó rezagados en el segundo puesto.

Tanto Israel como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de arrancar con el pie derecho, realmente esperamos un duelo cerrado, los Azules y blancos están en casa donde suelen hacerse fuertes, pero los Danenses tienen un plantel más poderoso, aunque no deberán caer en excesos de confianza. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Israel vs Dinamarca.

Israel vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eliminatorias UEFA 2022