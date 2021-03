Bulgaria vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este domingo 28 de marzo en la jornada 2 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Bulgaria intente dar la campanada al recibir a Italia que saldrá obligado a imponer su jerarquía y llevarse el botín de la cancha del Levski.

Hora y Canal Bulgaria vs Italia

Sede: Estadio Levski, Sofía, Bulgaria

Hora: 8:45 pm de Roma. 12:45 am de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Bulgaria vs Italia en VIVO

La selección de Bulgaria sabe que un boleto al Mundial es complicado, pero buscan aprovechar cada duelo para proyectar a sus jugadores, su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha intentarán mostrar una mejor cara.

Los Búlgaros vienen de una dura derrota el pasado jueves en la jornada 1 de las Eliminatorias donde recibieron a Suiza en un duelo en el que en apenas 12 minutos ya caían 0-3, al 46 Kiril Despodov descontó, pero demasiado tarde para pensar en algo más.

Por su parte, Italia es el gran favorito dentro del Grupo C, cumplió en su debut, pero en unas eliminatorias que ha tenido muchas sorpresas lo peor que podría hacer es caer en excesos de confianza.

La Azzurri cumplió en su debut el pasado jueves cuando recibieron a Irlanda del Norte logrando vencerlos 2-0 con anotaciones de Domenico Berardi y Ciro Immobile.

Tanto Bulgaria como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán por la victoria, aunque la realidad es que la Azzurri es favorita por su mayor jerarquía y calidad, pero para nada será un duelo sencillo ante unos Búlgaros que en casa saldrán a “matar o morir”. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bulgaria vs Italia.

