Written by: octubre 5, 2026 Liga de Naciones UEFA

Italia vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Italia vs Turquía

¡Duelo de altísima intensidad en Bolonia con el pase a cuartos de final en la mira! La Selección de Italia recibe en el Renato Dall’Ara a una necesitada Turquía en un choque directo de la UEFA Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Azzurra llega en el tercer puesto con 4 puntos obligados a ganar para seguir en la pelea por la clasificación, mientras los Turcos son últimos sin unidades intentando no sellar su descenso.

El equipo de Roberto Mancini llega crecido tras rescatar un valioso punto en Saint-Denis frente a Francia gracias al gol de Bastoni, buscando consolidarse en la lucha por el boleto a la fase final. 

Por su parte, Turquía desembarca urgida de respuestas tras caer 3-0 en su visita a Bélgica que parece tenerlos condenados al descenso.

Italia tomará la iniciativa adueñándose de la medular con la dinamica de Sandro Tonali y Davide Frattesi para abastecer la potencia de Moise Kean

Turquía responderá ordenando su bloque defensivo para explotar la visión de Arda Güler en transiciones rápidas.

La solidez colectiva que viene mostrando el cuadro italiano y la jerarquía de sus hombres en momentos clave inclinarán la balanza en Bolonia. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Italia 3-1 sobre Turquía. ¿Cuál es el tuyo?

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