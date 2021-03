Gran Premio de Bahréin 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Clasificación, Checo Pérez Formula 1

Este domingo 28 de marzo arranca una nueva temporada de la Formula 1 con el Gran Premio de Bahréin 2021 que se espera sea una gran temporada con varios equipos aspirando a lo más alto y con el Checo Pérez listo para aprovechar su oportunidad en Red Bull Racing de demostrar que está para cosas importantes en al categoría.

Hora y Canal GP Bahréin 2021

Sede: Circuito Internacional de Bahréin, Manama, Bahréin

Hora: 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Bahréin 2021 EN VIVO

Max Verstappen venció a Lewis Hamilton en la primera pole position de la temporada 2021 en un duelo cara a cara entre los dos nombres más importantes de la parrilla que el deporte ha estado esperando durante mucho tiempo y que este domingo buscarán la primera victoria de la temporada.

Después de dos semanas de juegos de adivinanzas sobre el verdadero orden jerárquico al comienzo de la temporada después de que Red Bull encabezara las pruebas, Verstappen cumplió con la promesa del equipo de poner fin a la racha de siete años de pole position de los campeones mundiales Mercedes en la carrera inaugural de la temporada de F1.

Menos de una décima de segundo separaba a Verstappen y Hamilton después de las primeras vueltas de la Q3, pero el holandés se alejó por un impresionante margen de 0.388s con una brillante vuelta final de 1: 28.997.

“Felicitaciones a Max, hizo un gran trabajo. Fue tan rápido en la última vuelta”, dijo un amable Hamilton, que aspira a lograr un récord de octavo título de campeonato mundial este año.

Un Verstappen encantado, que también consiguió la pole final y la victoria de la temporada pasada en Abu Dhabi, dijo: “No hay garantías para el primer fin de semana de carrera, pero toda la semana hasta ahora el coche ha funcionado muy bien y ha sido realmente bueno”. agradable de conducir “.

Valtteri Bottas ocupó el tercer lugar en el segundo Mercedes, pero Red Bull sufrió una decepción inesperada con su otro automóvil cuando el nuevo fichaje Sergio Pérez se retiró sorprendentemente en la Q2 en el undécimo lugar.

Checo Pérez, el ganador de la carrera de Racing Point en la última visita de la F1 a Bahrein en diciembre, ha reemplazado al menos experimentado Alex Albon en la alineación de Red Bull y se espera que demuestre ser una ventaja más consistente para Verstappen. Pero el mexicano perdió en la Q2 corriendo con neumáticos medianos más lentos, mientras que otros avanzaron con el compuesto blando más rápido.

Uno de los que se beneficiaron en la Q2 fue Charles Leclerc y el monegasco logró un impresionante cuarto lugar para un Ferrari muy mejorado, justo por delante de su viejo amigo Pierre Gasly, quien mostró una gran velocidad en todo momento para un rápido AlphaTauri.

McLaren fue sexto y séptimo, y el nuevo fichaje Daniel Ricciardo superó a Lando Norris con los honores del sábado en su primer enfrentamiento directo como compañeros de equipo.

Fernando Alonso llegó a la Q3 en su regreso a la F1 con Alpine, clasificando en un noveno lugar, pero su compañero ex campeón Sebastian Vettel fue una gran baja en la Q1 en su debut con Aston Martin después de verse atrapado con banderas amarillas.

Vettel comenzará desde el 18, solo por delante de los dos autos de Haas en los que Mick Schumacher superó a Mazepin, que giró dos veces, en sus respectivos debuts en F1.

Los 10 mejores de la clasificación del GP de Baréin

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lewis Hamilton, Mercedes

3. Valtteri Bottas, Mercedes

4. Charles Leclerc, Ferrari

5. Pierre Gasly, AlphaTauri

6. Daniel Ricciardo, McLaren

7. Lando Norris, McLaren

8. Carlos Sainz, Ferrari

9. Fernando Alonso, Alpine

10. Lance Stroll, Aston Martin