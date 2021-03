Tweet on Twitter

Costa Rica logró un buen empate 0-0 en su visita a Bosnia en duelo amistoso este sábado 27 de marzo.

El partido arrancó con dominio de Bosnia que se veía bien parado, aunque la realidad es que no había oportunidades en las áreas, Costa Rica intentaba atacar con Oviedo y Johan Venegas, tras 45 minutos se mantenía un 0-0 sin oportunidades. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Bryan Ruiz parecía poner al frente a Costa Rica pero el árbitro aseguró que la pelota no entró por completo, los Ticos se veían mejor que en el primer lapso, pero finalmente los goles no llegaron.

Así, Costa Rica inició su gira por Europa que estará concluyendo el próximo martes ante México en otro amistoso. Bosnia 0-0 Costa Rica.

[Vídeo] Resultado y Resumen Costa Rica vs Bosnia 0-0 Amistoso Marzo 2021