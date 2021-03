Honduras vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ver Amistoso Marzo 2021

Se abre la actividad de este domingo 28 de marzo siguiendo con los amistosos en la Fecha FIFA, cuando Honduras cierre su gira por Europa con la misión de llevarse un triunfo y demostrar que están listos para lo que viene, pero tendrá que visitar a Grecia que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Stadio Toumbas.

Hora y Canal Honduras vs Grecia

Sede: Stadio Toumbas, Salónica, Grecia

Hora: 8:00 am de Honduras. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TVC en Honduras. ESPN en Estados Unidos.

Honduras vs Grecia en VIVO

La selección de Honduras estará cerrando su gira por Europa con el fin de aprovechar al máximo estos 90 minutos dado que será una de sus últimas oportunidades de afinar detalles rumbo a la Liga de Naciones, Copa Oro y arranque de Eliminatorias Mundialistas.

Los Catrachos disputaron un amistoso el pasado miércoles donde visitaron a Bielorrusia en un buen duelo donde se repusieron de una desventaja para igualar 1-1 con anotación de Alexander López.

Por su parte, Grecia se encuentra disputando las eliminatorias de la UEFA y aprovechará que descansará en la jornada 2 de su grupo, para disputar este amistoso que les servirá de preparación rumbo al duelo donde recibirán a Georgia el miércoles.

Los Griegos tuvieron su debut en las eliminatorias el pasado jueves donde visitaron a España en un choque sumamente inteligente donde se pararon bien para alcanzar un valiosísimo empate 1-1.

Tanto Honduras como Grecia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren hacer un buen papel y aprovechar al máximo este duelo que es una de pocas oportunidades que tendrán los entrenadores para afianzar y probar nuevas cosas rumbo a las competencias oficiales. Realmente no hay un claro favorito debido a los cambios que suelen haber en estos amistosos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Grecia.

