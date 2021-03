[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales México vs Honduras 1(5)-1(4) Final Preolímpico CONCACAF 2021

Tweet on Twitter

México sufrió, pero impuso condiciones al vencer en penales a Honduras en la gran Final del Preolímpico de la CONCACAF rumbo a Tokio.

El partido arrancó de manera cerrada, ninguno lograba tomar las riendas en un duelo trabado, al 22 Charly Rodríguez sacó disparo peligroso siendo la primera de los mexicanos, las malas noticias llegaron para Honduras al 26 cuando el capitán Denil Maldonado tuvo que salir lesionado, tras 45 minutos había realmente poco que contar. Para el segundo tiempo Honduras salió mejor presionando, al 65 José Reyes sacó disparo que Jurado salvó de gran manera, 6 minutos después Mozo regaló un balón para que Edwin Rodríguez sacara gran disparo poniendo al frente a los Catrachos, eso obligó al Tricolor a volcarse al ataque y al 78 un polémico penal sobre JJ Macías le permitió al mismo delantero de las Chivas anotar el empate desde los once pasos, así concluyeron los 90 minutos.

El primer tiempo extra transcurrió con Honduras teniendo un par de muy claras oportunidades que perdonaron, en los últimos minutos México intentó, pero el gol del triunfo no llegaba. Para el segundo tiempo hubo poco que contar, se notaba el cansancio en los jugadores, no había claridad manteniéndose el empate.

Juan Carlos Obregón abrió la serie, pero Sebastián Jurado detuvo el cobro. Johan Vásquez no fallaba poniendo al frente a México. Rodríguez ponía el empate para Honduras, pero Alan Mozo ponía otra vez adelante al Tricolor. Diego Rivas y Uriel Antuna no fallaban. Melendez y Jesús Angulo tampoco fallaban. José Reyes mantenía con vida a Honduras, pero Alexis Vega no perdonaba para darle el triunfo a México.

Así, México se proclamó campeón del Preolímico, pero tanto ellos como Honduras obtuvieron su boleto a Juegos Olímpicos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales México vs Honduras 1-1 Final Preolímpico CONCACAF 2021