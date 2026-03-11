Written by: marzo 11, 2026 Béisbol

México vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026


México vs Italia

¡México se juega todo en Houston! Este miércoles, la escuadra de México se enfrenta a su similar de Italia en el cierre del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park. Es un duelo sin margen de error: ganar o despedirse del torneo.

El duelo se transmitirá por Canal 9, ESPN, Vix Premium y Disney Premium en México, Disney Premium en Sudamérica, así como por Fox Sports en los Estados Unidos. En punto de las 5:00 pm de México.

El equipo dirigido por Benjamín Gil llega con marca de 2-1 tras caer ante United States national baseball team. Sin embargo, Italia ha sido la gran sorpresa del grupo: está invicta con 3-0 y viene de lograr un triunfo histórico justamente ante Estados Unidos.

Los escenarios del grupo

La situación está al rojo vivo:

  • Si Italia gana: avanzan Italia y Estados Unidos; México queda eliminado.
  • Si México gana anotando 5 o más carreras: avanzan México y Estados Unidos; Italia queda fuera.
  • Si México gana anotando 4 o menos carreras: avanzan México e Italia; Estados Unidos sería eliminado.
  • Además, si México gana permitiendo 5 carreras o menos, avanzaría como líder del grupo.

En el montículo, México confiará en el brazo de Javier Assad, quien deberá frenar a una ofensiva italiana que contará con su as Aaron Nola.

Será un verdadero duelo de estrategia donde cada carrera puede cambiar el destino del grupo.

Mi pronóstico: México responde en el momento más importante y gana 4-3, avanzando junto a Italia a la siguiente ronda.

