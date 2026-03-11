México vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

¡México se juega todo en Houston! Este miércoles, la escuadra de México se enfrenta a su similar de Italia en el cierre del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park. Es un duelo sin margen de error: ganar o despedirse del torneo.
El duelo se transmitirá por Canal 9, ESPN, Vix Premium y Disney Premium en México, Disney Premium en Sudamérica, así como por Fox Sports en los Estados Unidos. En punto de las 5:00 pm de México.
El equipo dirigido por Benjamín Gil llega con marca de 2-1 tras caer ante United States national baseball team. Sin embargo, Italia ha sido la gran sorpresa del grupo: está invicta con 3-0 y viene de lograr un triunfo histórico justamente ante Estados Unidos.
Los escenarios del grupo
La situación está al rojo vivo:
- Si Italia gana: avanzan Italia y Estados Unidos; México queda eliminado.
- Si México gana anotando 5 o más carreras: avanzan México y Estados Unidos; Italia queda fuera.
- Si México gana anotando 4 o menos carreras: avanzan México e Italia; Estados Unidos sería eliminado.
- Además, si México gana permitiendo 5 carreras o menos, avanzaría como líder del grupo.
En el montículo, México confiará en el brazo de Javier Assad, quien deberá frenar a una ofensiva italiana que contará con su as Aaron Nola.
Será un verdadero duelo de estrategia donde cada carrera puede cambiar el destino del grupo.
Mi pronóstico: México responde en el momento más importante y gana 4-3, avanzando junto a Italia a la siguiente ronda.