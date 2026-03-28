México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡BUEN EMPATE DEL TRICOLOR 🔥🔥🔥!



México sumó un buen empate 0-0 ante Portugal en un duelo que compitieron de manera muy digna proponiendo y buscando el arco rival, se enfrentaron a una de las mejores selecciones del mundo y aun así le compitieron del tú al tú.#MiSelección… pic.twitter.com/m027T2s7qK — Fulbox (@fulboxOficial) March 29, 2026

La Ciudad de México vivirá una noche histórica. Este sábado, la Selección de México se enfrentará a la Selección de Portugal en un partido amistoso internacional que marcará la re-inauguración del legendario Estadio Azteca.

Después de casi dos años de remodelaciones y transformaciones, el llamado Coloso de Santa Úrsula vuelve a abrir sus puertas para un duelo de alto nivel internacional que servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México llega en buen momento

La Selección de México dirigida por Javier Aguirre llega con confianza tras una buena racha en partidos amistosos.

El Tri suma tres victorias consecutivas ante Selección de Panamá, Selección de Bolivia y Selección de Islandia, además de un dato importante: ha mantenido su portería en cero en los tres encuentros.

Para Aguirre, este enfrentamiento será una prueba clave para medir el verdadero nivel del equipo antes de los compromisos internacionales del verano.

Portugal llega sin Cristiano Ronaldo

Por su parte, la Selección de Portugal aterriza en México con una baja sensible: Cristiano Ronaldo no podrá disputar el encuentro debido a una lesión muscular.

A pesar de esta ausencia, los lusos mantienen una plantilla de enorme calidad. El equipo dirigido por Roberto Martínez es el actual campeón de la UEFA Nations League y llega tras una impresionante goleada 9-0 sobre Selección de Armenia.

Jugadores como Bruno Fernandes y João Neves serán las principales armas ofensivas del conjunto europeo.

Un duelo especial en el regreso del Azteca

El ambiente promete ser espectacular. El regreso del Estadio Azteca a la actividad internacional convierte este partido en un evento histórico para el fútbol mexicano.

Miles de aficionados se reunirán para celebrar la reapertura del estadio y ver en acción a dos selecciones que aspiran a tener protagonismo en el próximo Mundial.

¿A qué hora juegan México vs Portugal?

Partido: México vs Portugal

México vs Portugal Competencia: Amistoso internacional

Amistoso internacional Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México Fecha: sábado 28 de marzo

sábado 28 de marzo Hora: 8:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico México vs Portugal

Se espera un partido intenso, con México motivado por la localía y Portugal mostrando su calidad técnica.

Pronóstico:

México 1 – 2 Portugal.

La jerarquía del conjunto europeo podría marcar la diferencia en un duelo vibrante en el regreso del Estadio Azteca.

Last modified: marzo 28, 2026