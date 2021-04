Tweet on Twitter

Francia sufrió más de lo esperado pero logró un valioso triunfo 1-0 en su visita a Bosnia por la jornada 3 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque cerrado, Francia intentaba tomar las riendas, pero la realidad es que les costaba el último y penúltimo toque ante una Bosnia parados atrás pero con intentos de ataques, tras 45 minutos el marcador no se movía. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, pero al 15 Rabiot sirvió a Antoine Griezmann que no perdonó el 0-1 para Francia, eso obligó a Bosnia a adelantar lineas, sin embargo el empate ya no llegó.

Con este triunfo Francia arribó a 7 puntos como líder del Grupo D dejando a Bosnia con una sola unidad, aunque con solamente un par de choques. La actividad de las eliminatorias entrará en pausa hasta el próximo mes de septiembre. Bosnia 0-1 Francia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Bosnia vs Francia 0-1 Eliminatorias UEFA 2022