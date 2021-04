Elche vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Liga Española 2020-21

Gran partido tendremos este domingo 4 de abril siguiendo con la jornada 29 de la Liga Española 2020-2021, cuando Elche busque aprovechar su condición de local sabiendo que les urge ganar en su pelea por la salvación, pero tendrán que recibir al Betis que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Martínez Valero.

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, Alicante, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

El cuadro de Elche ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando con todo por no caer en zona de descenso, así que en casa les urge sumar de a tres. Después de 28 jornadas suman 5 victorias, 10 empates y han caído en 13 ocasiones.

Los Ilicitanos vienen de un buen empate en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Getafe en un duelo en el que Pere Milla los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, el Betis está cumpliendo con un buen torneo viniendo con paso ascendente claro soñando con competencias europeas. Ellos han cosechado 14 victorias, 3 empates y han caído en 11 juegos.

Los Béticos, previo a la Fecha FIFA, con Diego Lainez y Andrés Guardado como titulares lograron vencer 2-0 al Levante con anotaciones de Nabil Fekir y Juanmi.

Tanto Elche como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita ganar en confianza y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en la posición 17 con 25 puntos, mientras que los Béticos son sextos con 45 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Betis.

