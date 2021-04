Manchester United vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 30 de la Premier League 2020-2021 este domingo 4 de abril con un buen duelo donde el Manchester United buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo, pero recibirá al Brighton que intentará dar la campanada en su visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Brighton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:30 pm de Reino Unido. 12:30 pm de Centroamérica. 1:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:30 am PT / 2:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Brighton en VIVO

El cuadro del Manchester United está teniendo un buen torneo manteniéndose como uno de los protagonistas, aunque el título prácticamente se les ha ido de las manos tras sumar 16 victorias, 9 empates y han caído en 4 ocasiones. En su último duelo de Premier vencieron 1-0 al West Ham.

Los Red Devils, previo a la Fecha FIFA, sufrieron una durísima derrota al quedar eliminados de la FA Cup tras perder 3-1 en su visita al Leicester City.

Por su parte, el Brighton está teniendo un torneo complicado peleando en la zona baja de la tabla, les urge sumar si no quieren caer en zona de descenso. Después de 29 fechas cosechan 7 triunfos, 11 empates y han perdido en 11 choques.

Las Gaviotas vienen de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Newcastle logrando doblegarlos 3-0 con goles de Leandro Trossard, Danny Welbeck y Neal Maupay.

Tanto el Manchester United como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la segunda posición con 57 puntos, mientras que las Gaviotas están en el lugar 16 con 32 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Brighton.

