El Monterrey cumplió logrando una apretada victoria 2-0 sobre el Atlético San Luis en la jornada 13 del Torneo Clausura 2021.

El partido arrancó con dominio del Monterrey que tomaba las riendas obligado por estar en casa, sin embargo no estaban finos en el último toque a pesar de generar buenas oportunidades, una de las más claras llegó al 38 cuando Maxi Meza falló frente el arco rematando justo a las manos de Werner, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con el Monterrey dominando, al 60 Rogelio Funes Mori quedó solo frente al arco pero cruzo su disparo, al 69 Atlético San Luis respondió con disparo de Juan Castro, pero 5 minutos después Ponchito González mandó un centro raso que Maxi Meza no perdonó para el 1-0, eso obligó a los Tuneros a irse al frente, tuvieron un par de buenos intentos, pero el empate no llegaba y en un contragolpe al 90+4 Rogelio Funes Mori no perdonó el mano a mano para el 2-0 final.

Con esta victoria el Monterrey arribó a 22 puntos colocándose en la tercera posición, mientras que Atlético San Luis se estancó en 12 unidades en el quinceavo puesto. Los Rayados volverán a la actividad el jueves visitando al Atlético Pantoja en la CONCACAF Champions League, mientras que los Tuneros visitarán a Juárez el viernes en la fecha 14 de la Liga MX. Monterrey 2-0 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Atlético San Luis 2-0 Jornada 13 Torneo Clausura 2021