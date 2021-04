WWE WrestleMania 37 2021 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

No hay mejor semana para ser un fanático de la lucha libre profesional que esta. Hace solo un año no estábamos seguros de cuándo volveríamos a sentir la emoción de una semana completa de WrestleMania. Ahora, sin embargo, WWE WrestleMania 37 está programado para el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril en el Raymond James Stadium en Tampa; regresando a su escenario estándar, WrestleMania 37 marcará el regreso de las multitudes a un evento de la WWE para la primera vez en más de un año. Cuando se trata de eso, considerando todo, este tiene los ingredientes para ser el WrestleMania más memorable de todos los tiempos.

Así que echemos un vistazo a los combates y toda la información de WrestleMania 37 que se han confirmado.

Cartelera Wrestlemania 37

Noche 1

Sasha Banks (c) vs Bianca Belair por el Campeonato Femenil de WWE SmackDown

Bobby Lashley (c) (con MVP) vs Drew McIntyre por el Campeonato de la WWE

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs AJ Styles y Omos por el Campeonato de Parejas de WWE Raw

Braun Strowman vs Shane McMahon en un Steel Cage Match

Cesaro vs Seth Rollins

Lana y Naomi vs Dana Brooke y Mandy Rose vs The Riott Squad (Liv Morgan y Ruby Riott) vs Natalya y Tamina vs Billie Kay y Carmella en una pelea de Tag Team Turmoil.

Noche 2

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan en un combate de triple amenaza por el Campeonato Universal de la WWE

Asuka (c) vs Rhea Ripley por el Campeonato Femenil de WWE Raw

The Fiend (con Alexa Bliss) vs Randy Orton

Big E (c) vs Apollo Crews en una pelea de tambores en Nigeria por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Kevin Owens vs Sami Zayn (con Logan Paul)

Riddle (c) vs Sheamus por el Campeonato de Estados Unidos de la WWE

Nia Jax y Shayna Baszler (c) (con Reginald) vs las ganadoras del combate Tag Team Turmoil por el Campeonato Femenil de Parejas de la WWE

Hora y Canal Wrestlemania 2021

La función tendrá como sede el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET / 4 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 4:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Panamá: 5:00 pm

Bolivia y Venezuela: 6:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 pm

Si eres un suscriptor de WWE Network por $ 9.99 al mes, puedes ver Wrestlemania en vivo sin costo adicional. De lo contrario, deberá comunicarse con su proveedor de cable local, esto para los Estados Unidos.

La aplicación WWE Network está disponible en Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Amazon Kindle Fire, Apple TV, iOS y Android.

Los espectadores en el México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica se podrá ver la función por Star Premium.

WrestleMania 37 en VIVO

Después de su ausencia el año pasado, Roman Reigns regresará a The Greatest Spectacle in Sports Entertainment como el campeón universal. No debería sorprender que The Tribal Chief encabece el evento por quinta vez en su carrera en la segunda noche mientras defiende su título contra Edge y Daniel Bryan.

Sin embargo, el evento principal de la noche uno permaneció en duda durante las últimas semanas. Muchos fanáticos y compañeros superestrellas hicieron campaña para que Sasha Banks y Bianca Belair recibieran el honor, ya que esta es la primera vez que dos mujeres negras competirán en un combate uno contra uno por un título mundial. Además, Belair ganó el Royal Rumble femenino de 2020, lo que técnicamente le garantizó un lugar en el evento principal de WrestleMania.

Pero WWE dejó en claro que Drew McIntyre vs Bobby Lashley encabezará el evento el sábado por la noche. Los comentarios confirmaron esto durante el episodio de Raw de esta semana cuando el retador derrotó a King Corbin para finalizar su combate con Lashley. Esta será la primera vez que el combate por el Campeonato de la WWE culminará el espectáculo desde WrestleMania 32.

Probable mejor pelea del fin de semana

Hay mucho que esperar este año, especialmente ahora que los luchadores tendrán una audiencia en vivo para pelear.

Cesaro será un nombre a tener en cuenta, ya que el veterano de 20 años buscará asegurar su primer momento en WrestleMania en su lucha contra Seth Rollins. Es difícil de creer que el Cyborg suizo nunca haya tenido una pelea uno contra uno en el evento, pero eso significa que pudimos ver una gran actuación de él.

Aunque WWE no ha hecho un gran trabajo construyendo una historia sólida en torno al combate por el título femenino, ambos enfrentamientos tienen el potencial de robar el espectáculo. Rhea Ripley intentará vengar su derrota ante Charlotte el año pasado mientras desafía a una de las mejores trabajadoras del roster, Asuka, por el Campeonato Femenino de Raw. Mientras tanto, Bianca Belair y Sasha Banks se enfrentarán en un enfrentamiento histórico que finalmente podría impulsar al EST de la WWE al estrellato.

Sin embargo, Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan es una apuesta segura para la pelea del fin de semana. Reigns y Bryan tuvieron una excelente actuación el mes pasado en Fastlane y The Rated R Superstar agrega una nueva dinámica a su revancha.

Además, el domingo será una gran prueba para The Tribal Chief, quien ha sido rechazado en The Show of Shows en años anteriores. Su nueva personalidad villana ha sido un cambio bienvenido en ThunderDome, pero su primer combate como talón frente a una multitud en vivo será un indicador adecuado. Una victoria en WrestleMania 37 podría ser lo más destacado de su reinado actual como campeón universal.