Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

¡Duelo con aroma a revancha y gloria europea! Este martes, el Arsenal y el Chelsea se ven las caras en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

No es solo un derbi de Londres; es el campeón defensor contra uno de los candidatos más serios al trono, por lo que este duelo de ida es vital para las aspiraciones de ambas.

Las ‘Gunners‘ llegan encendidas tras golear 5-0 al West Ham, con una Chloe Kelly en plan estelar marcando doblete. Aunque terminaron quintas en la fase de liga y tuvieron que pasar por octavos, el Arsenal ha demostrado por qué tiene la corona. Saben que pegar primero en casa es vital para manejar la serie.

Por su parte, el Chelsea llega con la espina clavada tras un amargo empate en su liga local, pero con la ventaja de haber descansado en octavos al clasificar directo como terceras de la fase regular. Con un equipo diseñado para ganarlo todo, las ‘Blues’ buscan asaltar la casa de su máximo rival y llevarse una ventaja cómoda para la vuelta.

¿Podrá el Arsenal hacer valer su corona o el Chelsea dará el golpe de autoridad en Londres?

Nuestro pronóstico: Será un partido de muchísima intensidad. Gana el Arsenal 2-1 aprovechando su localía. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 24, 2026