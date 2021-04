WWE Wrestlemania 37 EN VIVO Noche 1 Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2021

WrestleMania siempre ha sido el evento cumbre de la WWE cada primavera. La última edición del espectáculo más grande del año está en el horizonte, ya que WrestleMania 37 ocupará un lugar central este fin de semana. Las estrellas más grandes de la compañía actúan bajo las luces más brillantes, y esas luces ciertamente serán las más brillantes que han estado en un tiempo, ya que WrestleMania 37 permitirá a los fanáticos con una capacidad limitada ingresar al estadio por primera vez en más de un año, el espectáculo más grande del año se desarrollará en el transcurso de no una sino dos noches.

El programa contará con siete peleas por el título, incluidos los cuatro campeonatos principales de la promoción que se pondrán en juego. En el lado masculino, el campeón universal Roman Reigns defenderá su título contra Edge y Daniel Bryan con Bobby Lashley defendiendo el título de la WWE contra el ex campeón Drew McIntyre. Además, la campeona femenina de Raw, Asuka, defenderá contra Rhea Ripley y la campeona femenina de SmackDown, Sasha Banks, defenderá su cinturón contra la ganadora del Royal Rumble 2021, Bianca Belair.

WrestleMania 37 se lanzará el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril desde el estadio Raymond James en Tampa.

Echemos un vistazo a cómo se podría desarrollar la noche 1 este sábado 10 de abril.

Predicciones de WrestleMania 37 – Noche 1

Natalya y Tamina vs Naomi y Lana vs Mandy Rose y Dana Brooke vs Riott Squad (Tag Team Turmoil; las ganadoras reciben una oportunidad por el título en la Noche 2)

La división de parejas femeninas se ha manejado con poco cuidado por cualquier narración a largo plazo más allá de las campeonas. Estos equipos se han mezclado todos de una forma u otra en las últimas semanas y meses, pero el único equipo que parece tener un impulso real para ser tratado como algo más que una ocurrencia tardía es Naomi y Lana.

Pick: Naomi y Lana ganan

Campeonato de Parejas de Raw: The New Day (c) vs AJ Styles & Omos

Esta fue una dirección extraña para los títulos de etiqueta de Raw en el evento, pero sería aún más extraño ponerle el cinturón a Styles y Omos. El sentido general con Omos es que no es un gran trabajador, por lo que tenerlo en un papel más de guardaespaldas ha sido la mejor manera de usar su increíble tamaño. Se siente como si estuviera configurando más una división entre Styles y Omos que una especie de ejecución de título. Solo por esa razón, espere una victoria de New Day.

Pick: The New Day conserva los títulos

Seth Rollins vs Cesaro

Durante años, los fanáticos han querido que Cesaro tenga más brillo en la programación de la WWE. WWE ha estado haciendo eso durante la mayor parte de 2021 y es algo bueno que lo hayan hecho porque es genial como un babyface encendido, que es algo de lo que SmackDown necesita más. Rollins está diseñado para un rol como este, donde puede vencer a oponentes creíbles hasta que llegue el momento de subir la carta y volver al evento principal. La lógica sugiere que este es un punto en el que elevas a Cesaro sabiendo que Rollins no se verá afectado en el proceso.

Pick: Cesaro gana

Shane McMahon vs Braun Strowman (Jaula de acero)

Existen escenarios en los que McMahon gana esto y la rivalidad se extiende, pero la historia ya ha sido tan llamativa hasta este punto que solo tiene que terminar en ‘Mania’. Para ser justos, Strowman realmente ha hecho un trabajo fantástico con el micrófono cuando se le dio rienda suelta en Raw Talk, y vendió la pelea mejor que cualquier segmento individual en Raw, pero lo que ha estado en la televisión ha sido lamentable. Este partido probablemente superará las expectativas porque McMahon es un psicópata y sufrirá un gran golpe o dos. Al final, Braun se verá fuerte y, con suerte, será un éxito sorpresa.

Pick: Braun Strowman gana

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison

Hay ocasiones en las que las celebridades pueden aparecer en un programa y no pasar, pero no estoy seguro de que los fanáticos se den cuenta de lo comprometido que está Bad Bunny para que esto funcione. Según los informes, no solo se mudó a tiempo parcial a Orlando para poder entrenar activamente en el WWE Performance Center durante los últimos meses, sino que también apareció en la mayoría de las ediciones de Raw desde el Royal Rumble. WWE siempre es criticada por tener una audiencia que se inclina hacia los mayores, así que déles crédito por salir y encontrar una superestrella joven que no es lucha libre para ayudar a hacer crecer el negocio. Bad Bunny puede tener un tremendo debut como celebridad, y eso solo ayuda a Priest, quien tiene un combate de WrestleMania después de solo unos meses en la lista. Probablemente sea Morrison, no el dos veces campeón de la WWE, The Miz, quien se lleve la caída, pero al final, Bad Bunny se va.

Pick: Bad Bunny y Damian Priest ganan

Campeonato Femenino de SmackDown: Sasha Banks (c) vs Bianca Belair

La construcción de este combate ha sido en gran medida decepcionante, pero es probable que no haya nada decepcionante en el ring. Estas son dos atletas especiales con grandes personalidades y hay muy pocas dudas de que van a cumplir en el gran escenario. No hay razón para que este no sea el gran momento de Belair. Es el momento adecuado para apretar el gatillo y establecerla como una de las mujeres de élite en la lista de la WWE. También será bienvenido dejar el título algo decepcionante de Banks en el pasado y comenzar un nuevo reinado con Belair que, con suerte, puede generar algo de impulso.

Pick: Bianca Belair gana el título

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre

WrestleMania es ese programa cada año en el que las caras se vuelven locas con más frecuencia. Hay lugares para que los tacones ganen en la cartelera de dos noches, pero un año después de intentar poner a McIntyre sobre Brock Lesnar frente a un estadio Raymond James con entradas agotadas, WWE ahora tiene la oportunidad de hacerlo sobre Lashley, cuya popularidad es creciendo constantemente. WWE se victimizó al no poner el título en Lashley mucho antes en el calendario, lo que habría llevado a un reinado largo y a una base de fanáticos comprensivos cuando decidieron volver a ponerle la correa a McIntyre. Debido a que Lashley acaba de ganar el título después de un viaje de 16 años, se siente desafortunado y un poco triste que tenga que renunciar a él tan rápido. Simplemente no veo a la WWE desaprovechar esta oportunidad. Recuerde: los fanáticos en línea son solo una subsección de las personas que ven WWE. Si bien el sentimiento aquí es que el título debe mantenerse alrededor de la cintura de Lashley, McIntyre aún obtendrá un gran pop muy esperado después de llevar a Raw sobre sus anchos hombros durante el último año.

Pick: Drew McIntyre gana el título