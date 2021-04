México vs Eslovaquia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Femenil Abril 2021

Este sábado 10 de abril tendremos un partido muy entretenido en el fútbol femenil cuando la Selección Mexicana arranque su gira por Europa con la misión de aprovechar al máximo y demostrar su crecimiento, como primera prueba tendrán que enfrentarse a Eslovaquia que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Stadion Wiener Neustadt.

Hora y Canal México vs Eslovaquia

Sede: Stadion Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Austria

Hora: 7:00 am del centro de México. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

México vs Eslovaquia en VIVO

La Selección Mexicana Femenil arrancará su gira por Europa donde Mónica Vergara tendrá otra oportunidad de afianzar al plantel, sabe que esta es una oportunidad única y que no debe desaprovecharla ya que se espera un crecimiento importante del Tricolor en su gestión.

Las Mexicanas vienen de disputar un par de amistosos el pasado mes de febrero cuando recibieron a Costa Rica logrando vencerlas 3-1 en el Estadio Azteca, mientras que en el CAR igualaron 0-0, pero en dos duelos que seguramente le servirán de cara a esta gira por Europa.

Mónica Vergara ha echado mano de lo mejor que tiene para esta gira, destacando a la arquera del PSV Cecilia Santiago, así como la jugadora del Real Madrid Kenti Robles, otras jugadoras destacadas son Belén Cruz, María Sánchez, Alicia Cervantes y Alison González.

Por su parte, Eslovaquia es una selección competitiva de Europa, sin embargo viene de un duro fracaso en el clasificatorio para la Eurocopa Femenil 2022 quedando eliminadas en la fase previa. Además, disputaron un duelo amistoso el pasado 23 de febrero cayendo 1-0 ante Austria.

Tanto México como Eslovaquia saben de la importancia de este partido dado que ambas quieren llevarse el triunfo para seguir afianzando el equipo, saben que no tienen las jugadoras de primer nivel como otras selecciones, pero un buen juego en conjunto las puede hacer competitivas. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. México vs Eslovaquia.

