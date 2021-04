Juventus vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2020-21

Abrimos las emociones de este domingo 11 de abril continuando con la fecha 30 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita mantener la velita encendida en carrera por el título, pero tendrán que recibir al Genoa que intentará dar la sorpresa en el Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Genoa

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Genoa en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña irregular para sus aspiraciones al estar rezagado en la pelea por el título, necesitarían un cierre perfecto para soñar con alcanzar el liderato. Después de 29 jornadas suman 17 triunfos, 8 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

La Vecchia Signora viene de una gran victoria a media semana cuando recibieron al Napoli, en duelo que tenían pendiente, logrando doblegarlos 2-1 con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

Por su parte, el Genoa está cumpliendo con un buen torneo al estar peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos cosechan 7 triunfos, 11 empates y han perdido en otros 11 duelos.

Il Grifone viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina en un duelo en el que Mattia Destro los puso al frente al 13, sin embargo su rival los empató y se quedó con 10 al 51, aun así fueron incapaces de anotar el gol del triunfo para un 1-1 final.

Tanto la Juventus como el Genoa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas en esta recta final de campaña; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la tercera posición con 59 puntos, mientras que el Génova es treceavo con 32 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Genoa.

Juventus vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2020-21